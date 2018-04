Uccise una commerciante Un giovane condannato a vent'anni di reclusione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Uccise una commerciante cinese, 20 anni per Simone Delussu. Il giovane, di origine sarda ma residente a Valfornace, è stato condannato ieri mattina dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nuoro a una pena pari alla sua età, venti anni appunto. Una pena più severa era invece attesa dai familiari della vittima che all’uscita dall’aula si sono sfogati: «Speravamo in una condanna più pesante, ma in Italia ci sono altre leggi».L’omicidio era stato commesso in Sardegna, a Budoni, un piccolo comune di poco più di 5.000 persone in provincia di Sassari, al culmine di una rapina. Il giovane, il 10 aprile 2017 entrò in un negozio gestito da una trentasettenne di origine cinese, Lu Xian Cha, e improvvisò una rapina, la donna però reagì e fu accoltellata con più fendenti. Delussu (originario di Irgoli), in quel periodo era ospite della zia paterna a Budoni. Dopo il delitto fuggì abbandonando il coltello sul luogo del delitto e buttando tra i rovi, poco distante dal negozio, i pantaloni macchiati di sangue.Grazie ad alcune testimonianze, alle analisi del Dna compiute sui pantaloni (su cui c’era sia il sangue della vittima sia il Dna dell’assassino) e del traffico telefonico, gli inquirenti arrivarono al giovane che nel frattempo era tornato nel Maceratese a Gagliano di Camerino dallo zio paterno ignaro di tutto. Due i reati contestati: omicidio e rapina. Ieri il Pm Ivano Satta ha chiesto l’ergastolo, ma il Gup Claudio Cozzella - il processo è stato celebrato con rito abbreviato - ha riconosciuto le attenuanti generiche condannando il giovane - presente in aula accanto agli avvocati Chiara Madia e Basilio Brodu - a 20 anni di reclusione. In aula c’era il marito della vittima - padre di due bambini di 5 e 11 anni -, con alcuni parenti e gli avvocati di parte civile Gianluca Sannio e Mara Lapia. Dopo la lettura del dispositivo una nipote della vittima si è sfogata: «In Cina per un omicidio così efferato esiste la pena di morte, noi speravamo in una condanna pesante ma in Italia ci sono altre leggi».