Scontro in scooter contro una Jeep mentra va a scuola: ragazzino ferito

CAMERINO – Scontro tra uno scooter condotto da un sedicenne ed una jeep poco prima delle 8.30 davanti alla sede Contram, in località Le Mosse. Tutto è accaduto in pochi attimi, la Jeep grigio chiaro che procedeva in direzione Camerino, guidata da un uomo del posto, è entrata in collisione con lo scooter su cui viaggiava un ragazzino minorenne, che si stava recando a scuola. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale di Camerino, a cui spetta la ricostruzione delle cause dell'incidente e l'ambulanza del 118, che ha condotto il ragazzo all'ospedale di Camerino.