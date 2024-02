Camerino, scende dall'auto e cade dal cavalcavia: paura per un 60enne trasportato a Torrette

CAMERINO Allarme questa mattina in località Sfercia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un uomo di 60 anni di Osimo è precipitato dal cavalcavia lungo l'ex statale 77. Stando a una prima ricostruzione, pare che abbia accostato l'auto su cui viaggiava e, dopo essere sceso, sarebbe caduto dal cavalcavia

L'intervento

Da chiarire se sia caduto a seguito di un malore o se si sia trattato di un gesto volontatio. Subito sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Camerino. Viste le condizioni dell'uomo, è stato poi deciso il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Il 60enne non sarebbe in pericolo di vita.