Scatta di nuovo l'allarme Covid: alcuni ospiti della casa di riposo positivi al test rapido

CAMERINO - Alcuni ospiti della casa di riposo “Casa amica” di Camerino sono risultati positivi al tampone rapido, a cui sono stati sottoposti perché presentano sintomi lievi. Ora sono stati sottoposti a tampone molecolare e si è in attesa del risultato definitivo.

Gli ospiti sono tutti vaccinati con la terza dose, così come tutto il personale in servizio. Fino ad ora grazie a tutte le misure di sicurezza adottate, la struttura era riuscita a rimanere indenne dalla pandemia da Covid. La notizia si è subito diffusa in città, ma al momento la situazione è sotto controllo. Gli ospiti sospetti positivi sono stati isolati dal resto degli altri degenti. Spiega Sante Elisei, presidente della Fondazione che gestisce la casa di riposo di Camerino:

«Voglio rassicurare sull’attuale situazione che è pienamente sotto controllo, ci sono solo alcuni anziani risultati positivi al tampone rapido e siamo in attesa del tampone molecolare. Abbiamo subito applicato tutti i protocolli del caso, che sono imposti dalla Regione e dalle autorità sanitarie per tutelare gli anziani ospiti. Per fortuna al momento non si registrano casi gravi e ci auguriamo che non ce ne siano nemmeno in futuro, tanto che l’Asur non ha disposto alcun ricovero al di fuori della struttura. Monitoreremo la situazione, effettuando tutti gli interventi necessari, per garantire il benessere dei nostri ospiti che è la nostra preoccupazione primaria».

