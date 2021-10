Con la riapertura del Borgo San Giorgio si restringe ancora la zona rossa in centro a Camerino

CAMERINO - Al via la gara per la progettazione esecutiva dell’efficientamento energetico e del ripristino delle case popolari di proprietà comunale in via San Giacomo; inoltre, da domani si restringe ancora la zona rossa in centro storico, con la riapertura di Borgo San Giorgio e della strada di accesso alla piccola frazione di Arnano. Un altro passo verso il recupero della città. Riguardo alle case popolari, ha un valore di 486mila l’euro l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, con eventuale affidamento della direzione dei lavori, per il restauro e l’efficientamento energetico degli alloggi, danneggiati dal terremoto.



In particolare è stata nominata la commissione giudicatrice per affidare la progettazione esecutiva, tramite procedura aperta. Ne fanno parte i tecnici del Comune di Camerino: l’ingegner Ainelen Daniela Bracalente, l’ingegnere Leonardo Varani, il geometra Luca Mari, che giudicheranno le offerte presentate, per aggiudicare la progettazione, iniziando di fatto la procedura che porterà alla riparazione di questi importanti edifici pubblici. Buone notizie per il piccolo borgo di Arnano rimasto quasi disabitato dopo il terremoto: si restringe ancora la zona rossa sia nel centro storico, che nella frazione, non lontana da Morro e sita lungo la tappa della via Lauretana che da Serravalle conduce a Camerino.

Il sindaco Sandro Sborgia ha firmato un’ordinanza con cui dal 4 ottobre si riducono sia le due zone rosse. Nello specifico sono stati ultimati gli interventi di messa in sicurezza in via Borgo San Giorgio, di una porzione di via Costanza Varano e in località Arnano. Quindi queste zone saranno riaperte. Riaprono al transito queste vie, altro piccolo segnale che grazie al prosieguo delle messe in sicurezza, si strappano altre zone del territorio comunale all’incuria e al silenzio.

In particolare Borgo San Giorgio era stato interessato anche da una serie di demolizioni di recente effettuate dall’esercito, una parte di via Costanza Varano ultima porzione del centro storico nella zona est della città ducale; inoltre la strada di accesso ad Arnano è stata messa in sicurezza e dunque si potrà accedere di fatto alla frazione. Le messe in sicurezza sono propedeutiche, non tanto per l’apertura dell’accesso pedonale e veicolare, quanto per permettere ai futuri mezzi di cantiere di transitare e accedere agli edifici che saranno oggetto di ricostruzione.

