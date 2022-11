CAMERINO - Tutto pronto a Camerino per la grande inaugurazione del residence Bongiovanni di proprietà dell’arcidiocesi di Camerino San Severino Marche, che si terrà il prossimo 19 dicembre alle 11. È stato realizzato con i fondi stanziati per la ricostruzione delle zone terremotate, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, ribattezzato Next generation sia in onore dei giovani, ma soprattutto il richiamo è ai fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza “Next generation eu”.

I lavori sono iniziati nel febbraio 2021, realizzati dall’impresa Di Stefano. Alla cerimonia interverranno il ministro per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella, Augusta Montaruli sottosegretario per l’università e la ricerca, Lucia Albano sottosegretario al ministero dell’economia e finanze il padrone di casa l’arcivescovo Francesco Massara, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il commissario straordinario Giovanni Legnini, il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli e inoltre il rettore dell’università di Camerino Claudio Pettinari. Il ripristino della struttura del collegio Bongiovanni, che prima del terremoto aveva 134 posti letto, permetterà di ospitare tanti studenti universitari e ripopolare anche la prima parte di via Bongiovanni, in cui si trovano già diverse case agibili, abitate proprio dagli studenti universitari che le hanno prese in affitto.

I fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza riguarderanno anche due importanti collaborazioni tra pubblico e privato, per la riqualificazione di una struttura importante del Comune di Camerino: il palazzetto polifunzionale in località le Calvie che diventerà “un hub inclusivo, culturale, sociale sportivo, turistico polifunzionale e polivalente”, destinato ad ospitare concerti, attività sociali come festival e manifestazioni, conferenze, incontri, dibattiti e avrà un intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico. Per il palazzetto ha presentato un’offerta l’operatore economico Oliver Hotels di Corridonia, quindi l’amministrazione comunale ha approvato lo schema di accordo da firmare con il soggetto partner per poi dare via a tutto l’iter per la realizzazione dell’intervento, con i fondi Pnrr.