CAMERINO Un altro incidente mortale. Ancora una volta è il conducente di una due ruote a perdere la vita. La quarta vittime nel giro di una settimana. Continua la terribile conta dei morti sulle strade della provincia. Drammatico incidente ieri, nel primo pomeriggio, lungo la strada statale 256 che da Camerino conduce Castelraimondo. A perdere la vita Adriano Prosperi, 68enne di Recanati. Si è scontrato con un autoarticolato ed è morto sul colpo.





Erano circa le 14 quando si è verificato lo scontro, in località Le cortine a Camerino. All’altezza di una curva, Prosperi, in sella alla sua Vespa Piaggio, viaggiava in direzione Castelraimondo quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. Dall’altra parte sopraggiungeva in quel momento un autoarticolato di una ditta di Comunanza (Ascoli), condotto da un 37enne. Inevitabile lo scontro: Prosperi si è schiantato contro la cabina dell’autoarticolato ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che avevano allertato anche l’eliambulanza, ma il velivolo è rientrato alla base perché per l’uomo, funzionario della Regione in pensione, non c’era più nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Camerino. I militari dell’Arma, guidati dal comandante Angelo Faraca, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma del 68enne è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Camerino. La notizia della morte di Prosperi si è presto diffusa a Recanati dove era conosciutissimo. «Storico animatore dell’Acli San Domenico - ricorda l’assessore Francesco Fiordomo -. Collaboratore di un altro grande appassionato di Vespa, Stefano Carlorosi, scomparso qualche anno fa. Insieme hanno ridato vita alla Pasqua dello sportivo. Era molto appassionato anche di basket (sport che praticava dal figlio Matteo, ndr) e con la sua Vespa ha girato non solo l’Italia, ma anche l’estero. L’ultima volta che l’ho visto, pochi giorni fa, aveva in programma un altro viaggio fuori dai confini nazionali, era molto contento».

La moglie è una nota ristoratrice



La moglie di Prosperi, Marisa, è la proprietaria del ristorante “Il passero solitario”. La figlia Sara, invece, è stata consigliere comunale e alle ultime elezioni si era candidata a sostegno del sindaco Antonio Bravi. «Un lutto che ci sconvolge - commenta il primo cittadino -. Una persona molto gioviale, sempre attiva all’interno della comunità. Faceva parte del Vespa club locale. Lascia un grande vuoto». Un dramma che si aggiunge a quelli degli ultimi giorni. Il 21 aprile scorso, sempre a Camerino, aveva perso la vita il motociclista Massimo Aquilanti, 62enne originario di Santa Maria Nuova (Ancona). Il giorno dopo il centauro 40enne Vinicio Aristei, nato a Foligno e residente a Terni si è scontrato con un’auto a Valfornace e ha perso la vita. Sabato sera, invece, lo scontro fatale a Marco Staffolani, 44enne di Petriolo che, dopo lo schianto con la sua moto in superstrada è morto mercoledì in ospedale dopo quattro giorni di agonia. Per Staffolani dovrebbe essere eseguita l’autopsia in giornata, poi saranno fissati i funerali.