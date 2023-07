CAMERINO Continua a tener banco il caso della mancata conferma - dopo il periodo di prova - del primario di Cardiologia di Camerino, Alfredo Mazza. Ora a intervenire, annunciando la presentazione di una interrogazione in consiglio regionale è il consigliere dem Romano Carancini. «La mancata conferma di Mazza alla guida di Cardiologia a Camerino dopo il periodo di prova di sei mesi con conseguente nomina alla “mezzanotte del primo luglio” di un nuovo primario, accresce il dubbio che non di demerito si sia trattato, quanto piuttosto di un’operazione costruita ad personam» esordisce Carancini che non usa mezzi termini per attaccare la direttrice dell’Ast, Daniela Corsi.





«Prima di addentrarci nel merito, intanto, colpisce però l’arroganza con la quale il direttore generale dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi, risponde con una nota pubblica al consigliere comunale della città ducale Sandro Sborgia sui dubbi e i chiarimenti che lo stesso aveva sollevato, esclusivamente diretti a capire in maniera trasparente cosa fosse successo di così grave per arrivare alla decisione di non confermare un primario nominato solo pochi mesi prima e scelto a seguito di un ordinario concorso pubblico. Corsi, da dipendente del Servizio sanitario regionale, viola gravemente il suo esclusivo dovere di rispondere in linea tecnica, senza sconfinare nel giudizio politico addirittura espresso contro un rappresentante delle istituzioni. D’altro canto, invece, si sottrae alla doverosa spiegazione pubblica sul perché, caso più unico che raro, abbia deciso di cacciare il nuovo primario della Cardiologia di Camerino, dopo il periodo di prova».

La motivazioni