CAMERINO - Saranno presto a disposizione 127 nuovi posti letto per gli studenti universitari di Camerino, all’interno del collegio Bongiovanni di proprietà dell’arcidiocesi di Camerino, ribattezzato “Next generation”, che sarà inaugurato il prossimo 19 dicembre con una cerimonia al quale prenderanno parte tra gli altri il ministro per la famiglia Eugenia Roccella, il sottosegretario all’Università e ricerca Augusta Montaruli, il sottosegretario all’Economia e finanze Lucia Albano, il governatore Francesco Acquaroli, il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, oltre al padrone di casa, l’arcivescovo di Camerino San Severino Francesco Massara, e al rettore Unicam Claudio Pettinari.

Il collegio è stato appena ristrutturato dai danni del terremoto, si presenta completamente rinnovato, è diventato una vera e propria residenza per studenti universitari con arredi nuovissimi e anche il wifi. Il suo utilizzo come residenza universitaria è stato finanziato grazie ad un progetto che l’Erdis, l’Ente regionale per il diritto allo studio ha presentato al ministero dell’Università e della ricerca, che è risultato quinto in classifica ottenendo 2.430.000 euro di fondi ministeriali, a cui si aggiunge il cofinanziamento di 810 mila euro dello stesso Erdis, soldi destinati appunto al restyling della residenza a misura di studente. Il progetto è stato giudicato molto valido, giungendo tra i primi in graduatoria a livello nazionale.



I 127 posti letto saranno concessi in comodato gratuito all’Università per nove anni, andando a coprire parte della carenza di posti letto causata dal terremoto nella città ducale. Il collegio è stato ristrutturato con i fondi post terremoto. I lavori sono iniziati nel febbraio 2021, realizzati dall’impresa Gaspari di Ascoli Piceno e terminati in tempo rispetto a quanto previsto dal contratto. Il ripristino della struttura del collegio Bongiovanni, che prima del terremoto aveva 134 posti letto, permetterà di ospitare tanti studenti universitari e ripopolare anche la prima parte di via Bongiovanni, in cui si trovano già diverse case agibili, abitate proprio dagli studenti universitari che le hanno prese in affitto. Per Camerino l’inaugurazione è un segno tangibile che anche nel cuore del centro storico ferito si può ricostruire e tornare a vivere.