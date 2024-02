Camerino, perde il controllo dell'auto e cade dal cavalcavia: paura per un 60enne trasportato a Torrette

CAMERINO Allarme questa mattina in località Sfercia. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un uomo di 60 anni avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, una Citroen C3 Aircross, cadendo con l’auto dal cavalcavia all’uscita della superstrada Val di Chienti.

L'intervento

Subito sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Camerino. Vista la dinamica dell’incidente, è stato poi deciso il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Il 60enne non sarebbe in pericolo di vita.