"Mille curve", tutti in moto per la ricostruzione. In sella anche il sindaco Sborgia e l'arcivescovo Massara

CAMERINO - Ha preso il via ieri mattina da Camerino la “Mille curve”, un evento che coinvolge i motociclisti diventata negli anni un punto di riferimento nel panorama degli eventi di mototurismo. Alle griglie di partenza anche una coppia insolita, il sindaco Sandro Sborgia in sella alla sua moto insieme all’arcivescovo di Camerino, monsignor Francesco Massara, che hanno preso parte all’iniziativa. In tanti li hanno notati, immortalandoli in diverse foto postate sui social. Sborgia è un provetto motociclista.



La prima tappa del 2021 è partita da Camerino ieri mattina, per arrivare alla città delle cento torri, Ascoli Piceno, attraversando tutto il cratere sismico. Il via ieri mattina da piazza Cavour, a partire dalle 9 dove si sono ritrovati gli oltre 250 motociclisti di cui molti provenienti proprio dalle province di Ascoli Piceno e Macerata. Piazza Cavour ieri mattina ha offerto un colpo d’occhio eccezionale, con tutte le moto protagoniste delle operazioni preliminari alla partenza. Poi in un lungo serpentone i mezzi si sono succeduti via via lungo le strade intorno Camerino per la partenza alla francese e l’arrivo ad Ascoli Piceno intorno alle 18. Il tutto è finito con la classifica provvisoria ed un momento conviviale.

La manifestazione è stata caratterizzata da un’anteprima venerdì a Camerino, intorno alle 12, con l’arrivo dei partecipanti; nel pomeriggio il check in delle moto con l’espletamento delle pratiche tecniche, le verifiche sportive e la punzonatura delle moto. Camerino ha accolto i partecipanti con una bellissima serata musicale, il saluto delle autorità e infine l’apertura del paddock. La “Mille curve” è una gara particolare, dove non conta la velocità, ma il numero di curve percorse.

Al passaggio ai vari punti curva, i motociclisti accumulano punteggio. L’anno scorso si era svolta con successo la tappa Urbino-Camerino, da qui la decisione di far partire la prima tappa 2021 da Camerino, tappa di arrivo dell’anno scorso, dedicando l’appuntamento alla ricostruzione nel cratere del terremoto. L’edizione di quest’anno è stata chiamata non a caso “Rebuild edition” in quanto dedicata al sostegno delle aree terremotate.

