Non risponde alle telefonate di amici e familiari: morto in casa stroncato da un malore

CAMERINO – Anziano non risponde al telefono, i parenti allertano i carabinieri che lo trovano senza vita a casa sua, nelle campagne di Camerino.

Trovato morto oggi a mezzogiorno, in località Seola Bassa di Camerino dove viveva un 82enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Camerino che hanno fatto la tragica scoperta, l'uomo si trovava all'interno della propria abitazione, ormai senza vita. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe morto per cause naturali, stroncato da un malore.

