CAMERINO Come da tradizione la cena dei Mille ha aperto mercoledì i festeggiamenti per la rievocazione storica della Corsa alla Spada e Palio, che animerà le vie del centro storico e il Sottocorte Village ininterrottamente fino al prossimo 26 maggio, giornata finale e culmine dell’evento con la sfida tra i trenta atleti dei tre terzieri, che si contenderanno la spada e il palio, riceveranno il premio dai signori Da Varano, impersonati quest’anno dal professor Andrea Spaterna presidente del Parco nazionale dei Sibillini e la moglie Ilaria Moretti.

APPROFONDIMENTI LA RABBIA Movida nel mirino a Civitanova, i residenti esasperati: «Rissa a colpi di segnali stradali in centro un Far west, ora basta. Una ragazza ha perso un dente» IL RICONOSCIMENTO Premio Maria Grazia Capulli, Unicam lancia il bando: in palio 5mila euro

I giovani

Tantissimi giovani e soprattutto studenti universitari si sono ritrovati per questo rito collettivo che continua a mietere successi anno dopo anno, organizzato in modo impeccabile dai terzieri di Sossanta, Di Mezzo e Muralto. Gli eventi però incalzano e si entra già nel vivo della manifestazione con il corteo storico in notturna e la cerimonia dell’offerta dei Ceri previste per questa sera. La prima giornata è scivolata via con grande partecipazione, a iniziare dalla visita alle scuole dell’infanzia e primarie della città. Rappresentanti dei tre terzieri, dei tamburini Emma Magini, tre atleti compreso Marco Ricci con la spada vinta la scorsa edizione, alcuni armati e un gruppetto di popolani sono entrati nelle classi per promuovere le iniziative della rievocazione storica.

I bambini sono rimasti incantati dalla bellezza dei figuranti e dalle armature e hanno ammirato la spada, sognando un giorno di poterla vincere pure loro. L’offerta dei ceri inizierà stasera alle 21. Per la prima volta ci saranno gli ospiti ad assistere a questa antica cerimonia in notturna e saranno alcuni figuranti della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Seguiranno in presenza la celebrazione in onore del Patrono che segue un cerimoniale ben preciso nella pesatura dei ceri, nella precedenza del corteo che si recherà con le torce accese fino a San Venanzio dove avverrà l’offerta dei ceri e al termine l’accensione del grande falò che simboleggia la veglia in attesa della festa del Santo ed esorcizza la stagione fredda, ormai conclusa.

Ieri alla Pro loco di Camerino è inizia la vendita dei braccialetti colorati che permettono l’accesso nel centro per il passaggio del corteo nel cuore della città domenica 26 maggio. Alle ore 16:30 nella Sala consiliare presentazione del libro di Laura Giuli “A casa di Tora Trinci Varano” e alle ore 22 nel Sottocorte Village i Kronos Acrobatic Theater con “Divina Kommedia”.