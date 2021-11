Si fa male alle Lame Rosse, eliambulanza fermata dalla nebbia: uomo di 60 anni recuperato dal soccorso alpino

CAMERINO - Emergenza improvviso e soccorso difficile: verso le 13 la stazione del soccorso alpino di Macerata è intervenuta alle Lame Rosse in seguito ad una chiamata per un trauma ad un ginocchio occorso ad un cittadino di Spoleto di 60 anni. La squadra di terra ha iniziato avvicinamento per il recupero in quanto causa nebbia l'elisoccorso non riesciva ad intervenire. Alla fine è stato possibile verriccellare con Icaro l'infortunato per il quale è confermato trauma lesione al ginocchio sinistro con probabile lesione legamenti, quindi l'uomo è stato trasferito ospedale Camerino

