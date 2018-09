Lavoro nero e scarsa sicurezza: sigilli alle palazzine del Campus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Cinque lavoratori in nero sono stati trovati nel cantiere dello studentato donato a Camerino dalle province autonome di Trento e Bolzano, durante un blitz effettuato dai tecnici dell’ispettorato del lavoro di Macerata, con gli uomini del Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e i militari della compagnia dei carabinieri di Camerino. I controlli hanno portato anche alla denuncia di sette persone per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro e sfruttamento di manodopera clandestina.Per due aziende è scattata la sospensione delle attività per impiego di manodopera clandestina, inoltre sono state comminate multe per 40 mila euro. Ieri mattina inoltre, i carabinieri del comando provinciale di Macerata e della Compagnia di Camerino, hanno posto i sigilli ai blocchi di palazzine cinque e sei, in cui i lavori ancora devono terminare, ma dove sono stati trovati gli operai in nero.