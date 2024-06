Non è un resoconto, non è un verbale, non è una cronaca. Partendo da quello che non è, fiorisce invece quello che è: magia, testimonianza, rielaborazione attraverso voce e parole di quello che gli occhi hanno visto. Insaporito dalla fantasia o tangibilmente legato a ciò che accade, il racconto è un’arte, specie quando si chiudono gli occhi e si sente qualcun altro raccontare per noi. Come fa per Camerino e la sua manifestazione storica più importante, Donatella Pazzelli, speaker della Corsa alla spada, voce di uno dei momenti centrali nella vita della città che ama e vive intensamente.

APPROFONDIMENTI C'ERA UN RAGAZZO/ MACERATA Il presidente del Lions Massimo Serra: «Andai dal ministro dopo una protesta» C'ERA UN RAGAZZO Il segretario Cgil Daniele Principi: «Portiere e juventino per oppormi a papà»

Guidati dalle sue parole, comincia un viaggio che fa avanti e indietro nei secoli della storia e negli anni di una donna, che è stata prima ragazza e bambina prima ancora, «cresciuta all'aria aperta in località Cerreto, tra giochi tutti al maschile e una personalità solare, estroversa e aperta» chiarisce subito Donatella.

La riflessione

E altrimenti come poteva essere - si chiede oggi - «per una nata e cresciuta in una famiglia allargata e numerosa, con un padre e due zii, una mamma e una zia a farle da spalla, un fratello di sei anni più piccolo e un cugino? Una tribù festosa e allegra, su cui primeggiava mia nonna paterna Velinda: nata nel 1922, era una vera antesignana dei tempi. Dinamica, innovativa e moderna, mi spingeva in continuazione a buttarmi a capofitto nelle novità e nelle nuove sfide. Faceva sempre il tifo per me, nonostante non riuscisse proprio ad accettare la passione per i giochi spericolati e la mia totale avversione per le gonne - ride - sarà stato probabilmente per questo che, da ragazza, i miei primi rossetti me li regalò lei, sostenendo che mi avrebbero dato colore. All’epoca accettavo quei regali più per il grande amore che provavo che per la convinzione che mi sarebbero serviti davvero a colorire il mio incarnato: oggi, invece, li vedo come l’eredità più importante di una nonna all’avanguardia, che mi spronava a prendermi cura di me in un’epoca in cui, sebbene ci si truccasse, lo si faceva lontano dallo sguardo severo dei genitori». Libera e fuori dagli schemi, nel suo racconto di vita Donatella segue sempre e solo il filo del cuore. Quello che attraversa gli anni e unisce amori e passioni, luoghi e panorami, volti e figure. Come quella di suo fratello Marco e del cugino Gianni: «Con loro ho condiviso tutto e, se potevo, li coprivo sempre. Ero la sorella maggiore, ma anche un’amica fidata e la spalla su cui contare. Capitava così che, andando a colloquio con i professori di mio fratello, nel riportare a mia madre quanto detto, omettessi piccoli dettagli ed edulcorassi un po’ la storia. Peccato che poi, quando a fine anno mio fratello fu bocciato, quella che venne sonoramente ripresa fui io», conclude sorridendo Donatella. La risata che inframezza le parole trasuda la naturalezza di chi, davanti al microfono, non ha problemi a stare. Si sente a suo agio Donatella e ci si è sempre sentita, anche ai tempi della gavetta a Radio C1, «l’emittente di Camerino che sul finire degli anni Ottanta era una vera istituzione - sottolinea - nel 1988 cominciai a condurre il giornale radio, su proposta di Don Luigi Caldarelli, che sentendomi leggere tutte le domeniche in chiesa, capì subito che avevo la voce e la sfrontatezza necessaria per questo compito». Dagli studi radiofonici al palcoscenico, il passo fu davvero breve: «Sempre alla fine degli anni Otttanta, presentai “Fantasia di Natale”, lo spettacolo diretto dalla bravissima Emma Magini che riuniva tutte le scuole di Camerino. Fu amore a prima vista: in quel momento esatto, capii che presentare era per me tanto facile quanto appassionante. La consacrazione arrivò nel 1996, quando presentai per la prima volta la Corsa alla spada (ora è presidenze dell’associazione, ndr). Per me, camerte doc, non esiste nessun altro modo di vivere quella manifestazione se non raccontandola perché, solo attraverso il racconto, la sento veramente mia. Un vincolo totale, che esiste da quando ero piccolissima e frequentavo la Corsa solo come spettatrice. Mi ricordo, allora, l’anno in cui, per vedere meglio la disputa del Palio, mi arrampicai sul palo che reggeva una bandiera. Indossavo un paio di pantaloni bianchi nuovi di zecca che però, scivolando dal palo durante la discesa, strappai e sporcai con il sangue che usciva dalla ferita che mi ero procurata. Girai tutta la serata con i pantaloni per metà bianchi e per metà rossi, sostenendo che così ero la sostenitrice perfetta della mia contrada, la Sossanta, i cui colori sono proprio il bianco e il rosso».