Schianto tra un tir, un'auto e un furgone sulla Superstrada: un ferito grave d'urgenza a Torrette

CAMERINO - Grave incidente ieri sera a Camerino: una persona portata d'urgenza all'ospeale regionale di Torrette dopo lo schianto che ha coinvolto tre mezzi sulla Superstrada. Vigili del fuoco sono intervenuti nella introno alle ore 20.55 di ieri sulla Superstrada 77 Km località Muccia nel comune di Camerino in direzione Foligno, per un incidente stradale tra un autoarticolato, un furgone ed una autovettura. La squadra di Camerino in collaborazione con i colleghi di Tolentino interveniva con due autopompe e con l'ausilio dell'autogrù dalla sede centrale di Macerata hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area intervento. Una persona è stata portata d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette con un trauma facciale.

