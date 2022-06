Tragico incidente nella notte: morto un giovane di 21 anni. Feriti altri tre ragazzi, uno è grave

CAMERINO - Sangue sulle strade delle Marche, in un tragico incidente poco prima delle 4 a Camerino ha perso la vita un giovane di 21 anni. Nell'auto su cui viaggiava c'erano altri tre ragazzi: uno è stato portato all'ospedale di Torrette in gravi condizioni e due, che hanno riportato ferite lievi, al pronto soccorso della città ducale.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 22 per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

