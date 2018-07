Finisce fuori strada con il furgone Paura sulla provinciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - I vigili del fuoco del distaccamento di Camerino oggi intorno alle 8.30 sono intervenuti per un incidente avvenuto lungo la strada provinciale, tra il centro cittadino e località Sfercia. Un furgone, per cause in via di accertamento da parte delle competenti autorità, è uscito dalla sede stradale, danneggiando il parapetto. Il conducente è stato estratto dal mezzo dai vigili del fuoco e portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Camerino. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. I vigli del fuoco hanno messo in sicurezza il tratto di strada teatro dello schianto.