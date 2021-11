Auto finisce fuori strada e vola sopra una macchina parcheggiata davanti alla filiale di una banca

CAMERINO - Carambola oggi pomeriggio a Camerino intorno alle 16, una Mercedes classe A, dopo essere finita fuori strada, è letteralmente volata sopra una Volkswagen, parcheggiata di fronte al container della banca cooperativa dei Sibillini, all'incrocio tra via Pallotta e la provinciale 256. Tanto lo spavento per il conducente della Mercedes, che nonostante il volo non ha riportato gravi conseguenze. Per tirarlo fuori dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino. E' stato portato in ambulanza all'ospedale.

