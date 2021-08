Incendio in un bosco, il rogo si amplia: richiesto anche l'intervento del canadair

CAMERINO - Emergenza in zona Morro e in tutto il comprensorio per un incendio divampato in un bosco intorno alle 2.30. I vigili del fuoco sono subito entrati in azione ma le fiamme alimentate anche da un forte vento complicano notevolmente l'intervento oltre al fatto che l'incendio è di grosse proporzioni e le zone sono difficili da raggiungere. L'odore di bruciato è particolarmente forte ed è stato avvertito in numerosi centri della provincia maceratese. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto anche la protezione civile, richiesto l'intervento del canadair.

