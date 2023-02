"L'impatto sociale della Scienza": l'Università di Camerino apre il 687° anno accademico. Presente il Nobel Parisi

CAMERINO - “#Universitas: l’impatto sociale della Scienza” è stato il tema dell’inaugurazione del 687° anno accademico dell’Università di Camerino che si è svolta questa mattina. Ospite d’onore il professor Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel2021, al quale l’ateneo ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in “Physics, Earth and Materials Sciences”.

Gli ospiti d'eccezione

Oltre ad illustrare quanto fatto dall'ateneo nel corso dell’anno, il rettore Claudio Pettinari ha focalizzato, nel corso del suo intervento, l'attenzione sull’importanza della divulgazione e della comunicazione della scienza. Parisi ha tenuto una lectio magistralis su ”Il valore della Scienza”. Ad ascoltarlo una platea di professori e rappresentanti istituzionali tra cui, in prima fila, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e l'arcivescovo Francesco Massara. Al termine della lectio il rettore Pettinari ha consegnato a Parisi il sigillo e l'anello dell'Ateneo.