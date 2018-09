Furbetti dei contributi post terremoto: l'indagine si allarga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO La caccia ai furbetti del Contributo di autonoma sistemazione non è finita. Gli inquirenti stanno continuando ad analizzare i documenti reperiti dai carabinieri in relazione ad alcune richieste sospette di Cas. I riscontri trovati dai militari e finiti sul tavolo della procura devono essere analizzati e comparati, gli inquirenti hanno anche sentito coloro che hanno richiesto il contributo che hanno fornito la loro versione dei fatti., le storie e le vicende personali sono molto diverse, così come è diverso l’importo del contributo ottenuto senza averne diritto.