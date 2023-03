Camerino, trapianti di capelli in Turchia, truffa allo Stato e all'Europa: imprenditore ai domiciliari, sequestrato un milione

CAMERINO - Ha percepito, indebitamente, più di un milione di finanziamenti dallo Stato (tramite il Fondo di Garanzia piccole.medie imprese) e dall'Unione europea (programma Cosme, il cosiddetto Piano Juncker): arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di Finanza di Camerino un imprenditore attivo, tra l'altro, nella vendita di viaggi "all inclusive" per il trapianto di capelli in Turchia. Sequestrato più di un milione di euro con l'ipotesi di reato di truffa.

I finanzieri della Tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’Ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari e a un Decreto di sequestro preventivo, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata su richiesta dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) di Bologna per l’ammontare complessivo di € 1.085.308. I provvedimenti cautelari giungono al termine di complesse indagini condotte dalle Fiamme Gialle camerti nei confronti di due cittadini italiani e di una società riferibile ad uno di loro, beneficiaria di finanziamenti agevolati e garantiti per € 1.175.317. Gli accertamenti condotti dai militari della Tenenza di Camerino, su delega della Procura Europea di Bologna, hanno fatto emergere numerose ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato e dell’Unione Europea, trattandosi di ben 9 finanziamenti indebitamente percepiti. Dalle indagini è emerso che l’amministratore e socio unico della società, al fine di beneficiare dei finanziamenti agevolati/garantiti in questione ha presentato agli Enti erogatori documentazione artefatta, tra cui Bilanci di Esercizio societari realizzati ad hoc senza il supporto di alcuna contabilità e riportanti poste di bilancio “gonfiate”. La trasversalità delle investigazioni, tipica del Corpo, ha altresì portato all’avvio di una verifica fiscale nei confronti della società oggetto di indagini, che ha operato in veste di evasore totale, avendo omesso la presentazione delle Dichiarazioni dei redditi ed IVA per diverse annualità, nonché nei confronti di altre due società, risultate collegate alla prima, operanti nella vendita di pacchetti “all inclusive” per conto di una clinica di Istanbul (Turchia) attiva nel settore del trapianto e infoltimento dei capelli.