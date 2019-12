Camerino, entra in farmacia con un coltello: malvivente in fuga con il bottino

CAMERINO - Doveva essere chiusa la farmacia nel pomeriggio, ma il titolare doveva consegnare un medicinale a un paziente e per questo si era fermato all’interno del locale in attesa del suo arrivo e ne stava approfittando per sbrigare del lavoro. Ma invece del paziente si è presentato un uomo armato di coltello che gli ha intimato di consegnarli tutto il denaro che era in cassa; poi, il bandito si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

La rapina è stata messa a segno ieri pomeriggio attorno alle ore 17,30 nella farmacia Cottini, in via Leopardi. L’azione è stata fulminea, ma avrebbe fruttato un bottino piuttosto magro: tra 150 e 200 euro. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente si sarebbe presentato a volto praticamente scoperto: a coprire parzialmente il viso una sciarpa che non sarebbe arrivato più su della bocca.

Secondo le descrizioni fornite dal farmacista ai carabinieri di Camerino che stanno compiendo le indagini, l’uomo era calvo e dalle poche parole che ha pronunciato ha tradito un accento meridionale. Appena arraffato il denaro consegnatogli dal farmacista dopo aver aperto il registratore di cassa, l’uomo ha preso la via dell’uscita fuggendo in direzione dell’ufficio postale e della sede della Croce Rossa. Naturalmente subito sono scattate le indagini per capire quali strade possa aver preso il bandito per far perdere le proprie tracce.





Le ricerche degli investigatori potranno essere supportate dalle immagini delle telecamere installate nella zona che potranno essere acquisite. Le videocamere hanno immortalato un uomo con in mano un borsone che si è allontanato a grande velocità.

A dare l’allarme, naturalmente, è stato lo stesso farmacista sotto choc per la disavventura vissuta. I militari della Compagnia camerte hanno immediatamente predisposto una serie di servizi di controllo sul territorio con particolare attenzione alle principali vie di fuga che avrebbero potuto garantire un rapido allontanamento da Camerino. La farmacia Cottini prima si trovava lungo corso Vittorio Emanuele poi è rimasta danneggiata dal terremoto e si è trasferita in viale Leopardi, una zona trafficata all’esterno delle mura della città.

