Falsi tecnici comunali a Camerino, il sindaco mette in guardia i residenti: «Non fate entrare estranei in casa»

CAMERINO - L'allarme è scattato oggi, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini che hanno avvisato l'amministrazione comunale di Camerino. Nella cittadina terremotata girerebbero persone non meglio identificate che si spacciano per tecnici specializzati del Comune impegnati nei sopralluoghi. Il sindaco sottolinea che nessuno è stato autorizzato a svolgere un'attività di questo genere e invita la popolazione a non fare entrare in casa nessuno.

Falsi tecnici comunali a Camerino, il sindaco: «Non fate entrare nessuno in casa»

Nella pagina Facebook del Comune è stato pubblicato un avviso un cui si mette in guardia la popolazione: «Ci è stato segnalato che nel nostro territorio girano delle persone che si spacciano per tecnici comunali che devono fare dei sopralluoghi. Nessuna persona è stata autorizzata da questo Comune per svolgere tale servizio, quindi si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non far entrare nessuno in casa, se non si è sicuri della sua identità».