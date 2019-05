La ex fidanzata si rinchiude in bagno per sfuggirgli, lui accoltella la commessa

di Monia Orazi

CAMERINO - Sfiorato il dramma ieri al Sottocorte Village, nel piccolo negozio di frutta e verdura, che dà lungo via Ottaviani, dove un uomo ha accoltellato una donna, ferendola lievemente ad una mano, poi è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Camerino, prontamente intervenuti che lo hanno arrestato. Erano da poco passate le quattordici, quando un 55enne di origine venezuelana, ma residente da anni in Italia, ha ferito con un coltello la commessa del negozio di frutta 45enne, mentre la titolare del negozio, sua ex fidanzata cinquantenne, con cui ha avuto una relazione più di venti anni fa, si è rinchiusa in bagno per sfuggirgli. Una storia di appostamenti, alcuni precedenti tentativi di aggredire la sua ex per cui è stato denunciato in passato, il venezuelano, residente a Montesilvano, nel corso degli anni è venuto più volte a Camerino, un paio di giorni prima era tornato nella città ducale, pretendendo di parlare con la sua ex fidanzata.