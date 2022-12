CAMERINO - Doppio furto a Camerino nel tardo pomeriggio di ieri, in due distinte abitazioni in località Scalette. In serata è scattato l’inseguimento dell’auto segnalata dai cittadini. Non è passata inosservata la presenza di diverse pattuglie dei carabinieri intorno alla città ducale.

I militari sono stati impegnati in una ricerca in notturna per risalire ai malviventi che hanno messo a segno un paio di furti in abitazioni, denunciati nel tardo pomeriggio di ieri. Grazie alle indicazioni raccolte dai cittadini, i carabinieri della compagnia di Camerino guidati dal capitano Angelo Faraca, si sono messi sulle tracce dei possibili responsabili, attuando quanto previsto dai protocolli operativi, per cercare di risalire a tutte le possibili tracce utili ad identificare i malviventi.

E come detto c’è stato anche un inseguimento. Non sono stati resi noti dettagli riguardo alle ricerche che ieri sera erano ancora in corso. In particolare è stata passata al setaccio la zona intorno alla località Scalette che si trova tra il quartiere di Vallicelle e viale Giacomo Leopardi, con posti di blocco anche in vie d’accesso secondarie alla città ducale, proprio per non escludere nessuna pista. Le ricerche hanno impegnato i militari per tutta la serata, ma non sono trapelati i dettagli né sull’entità dei furti, né sull’eventuale bottino che i ladri sono riusciti a portar via.