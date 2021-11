Due locali trasformati in discoteca con tanto di pista da ballo, arriva la multa dei carabinieri

CAMERINO - Giovedì universitario bollente a Camerino: due bar trasformati in vere e proprie discoteche .

Nottata intensa per i carabinieri della Compagnia di Camerino guidata dal capitano Angelo Faraca impegnati su vari fronti: al controllo del rispetto delle specificità del momento pandemico in corso (distanziamento sociale, uso dei dispositivi di protezione e green pass) si sono uniti anche gli accertamenti eseguiti in occasione della movida universitaria. È stato così che giovedì sera, nella città ducale, a finire nella rete dei controlli sono stati due gestori di altrettanti bar. Che avevano artificiosamente creato una sorta di discoteca all’aperto aggirando la normativa in merito per attrarre i giovani che affollano i luoghi di ritrovo nei giovedì universitari. Per entrambi i gestori è scattata una sanzione amministrativa.

