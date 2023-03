CAMERINO - La Corsa alla spada e palio che si terrà a Camerino a maggio potrebbe svolgersi sul vecchio tracciato da San Venanzio a Santa Maria in Via, passando per via Roma, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele e via Lili. A dare l’annuncio in consiglio comunale è stato il sindaco Roberto Lucarelli, durante le comunicazioni.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO I cento anni dello scientifico Galilei con flash mob, eventi, mostre e musical

«Stiamo facendo l’impossibile per riaprire il vecchio percorso della Corsa alla spada, manca la messa in sicurezza con la demolizione di due edifici, perché era scaduta la convenzione con il Cosmari per lo smaltimento delle macerie. Stiamo attendendo a ore il decreto di finanziamento per la demolizione e lo smaltimento delle macerie».



Lucarelli ha anche annunciato i 13 milioni di euro di fondi inseriti nel nuovo piano delle opere pubbliche del commissario Castelli che riguardano: un milione e mezzo di euro per il completamento delle case Erap di San Giacomo, il primo stralcio delle mura storiche per 2 milioni e 670mil euro, le infrastrutture di Piegusciano e Calcina per un milione di euro complessivi, un milione e 740mil euro per il parcheggio Malatesta e risalita meccanizzata, un altro milione e mezzo di euro per i cimiteri di Perito, Tuseggia, Arnano, Canepina. Previsti quattro milioni di euro per la progettazione del ripristino infrastrutture di Sant’Erasmo e Arnano, Nibbiano, recupero di porta Caterina Cybo e porta Buoncompagni, mura storiche secondo stralcio, ripristino infrastrutture centro storico, progettazione ex farmacologia e chiesa San Giovanni Decollato. Sono state poi discusse le interrogazioni presentate dal gruppo consiliare Camerino Ripartiamo illustrate dal capogruppo Sandro Sborgia. La prima ha riguardato i danni dell’alluvione del settembre scorso, in particolare alle strade di Rocca d’Aiello, viale Cesare Battisti e Caselle Ponte della Cerasa. Dalla risposta dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Falcioni si è appreso che per ora si interverrà solo sulla frana del campo container studenti a Lujano, per riparare il ponte della strada di Rocca d’Aiello serviranno tra mezzo milione e 650 mila euro. L’altra interrogazione riguardava il piano di cantierizzazione del centro storico, dovrebbe essere pronto tra due mesi. Sandro Sborgia di Camerino Ripartiamo ha risposto che era pronto da due anni.