Choc al Campus: studente di 27 anni trovato morto nella sua stanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Choc all'università di Camerino: studente di 27 anni trovato morto nella sua stanza al Campus "Le Cortine". Si tratta di un 27enne originario del Camerun che frequentava la Scuola di Scieneze e Tecnologie.A dare l'allarme sono stati alcuni suoi compagni, ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per rianimarlo. Il decesso, con ogni probabilità, è avvenuto per cause naturali. Il ragazzo, infatti, soffirva di una patologia cardiaca. L'Università di Camerino ha espresso il suo cordoglio con un post su Facebook.