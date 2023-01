CAMERINO - Dopo 103 anni si abbassano le saracinesche di uno dei più antichi alimentari della provincia, la salumeria Montanari. Chiusa la salumeria che si trovava sulla piazza del Sottocorte Village, l’area commerciale di via Madonna delle Carceri, dopo essere stata per una vita nella postazione storica nei pressi di piazza Garibaldi. La salumeria Montanari era stata fondata nel 1920 da Varino Montanari, passando poi nelle mani del figlio Dino.

Successivamente era stata Anna, figlia di Dino, nel 1978, a prendere in mano le redini della salumeria, insieme al marito Fabrizio Bernardini. Anni di lavoro e di passione per le eccellenze gastronomiche locali hanno portato la salumeria Montanari a diventare un punto di riferimento e una delle attività più longeve della zona. Tradizione, accoglienza e qualità per oltre cento anni. È stato tutto questo la salumeria Montanari.

Dopo il terremoto del 2016, la salumeria, come tante altre attività nel centro, è stata costretta a traslocare, abbandonando come si diceva la posizione storica per la nuova area commerciale. A malincuore, tra le lacrime e la commozione, l’altra sera si sono abbassate per sempre le saracinesche della attività. La signora Anna e il marito Fabrizio lasciano l’attività dietro il bancone, ma continua la produzione dei prodotti gastronomici che hanno reso inconfondibile e prestigioso il marchio nel laboratorio a Morro.