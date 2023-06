Violento schianto frontale a Camerino: due donne all'ospedale, per una serve l'eliambulanza

CAMERINO - Un brutto incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in zona Canepina a Camerino: due donne sono state portate all'ospedale regionale di Torrette.

Montegranaro, forza un posto di blocco e fugge ma poi si presenta in caserma: «Non ho patente e assicurazione». Raffica di denunce

Erano circa le 7.40 quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate frontalmente due auto. Immediati i soccorsi per le donne alla guida dei mezzi: entrambe sono state portare al'ospedale regionale di Torrette e per una è stato richiesto lìintervento dell'eliambulanza. Le donne erano comunque entrambe coscienti.