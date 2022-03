Camerino sede degli Europei universitari di calcio, presentata la candidatura

CAMERINO - La città ducale potrebbe ospitare nel 2025 i campionati europei universitari di calcio. A fine febbraio Unicam e Cus Camerino hanno inviato la domanda di candidatura a Lubiana, sede dell’Eusa, l’associazione europea degli sport universitari. L’ateneo camerte non è nuovo a queste sfide, ha già ospitato in anni recenti, con grande successo di pubblico e ottimo supporto tecnico grazie agli impianti sportivi del Cus, gli europei studenteschi di volley e di tennis tavolo.

L’Italia non ospita più gli europei studenteschi di calcio dal 2003, quando la sede scelte fu Roma. Alla guida del progetto ci sono il rettore Unicam Claudio Pettinari ed il presidente del Centro universitario sportivo Stefano Belardinelli. Il campionato europeo di calcio prevede un torneo, in cui si sfideranno tra le 16 e le 20 squadre maschili. Scenderanno in campo anche le donne, che saranno presenti tra le 12 e le 16 squadre formate da 7 calciatrici.



Poter ospitare gli europei di calcio per gli universitari, rappresenterebbe un importante volano economico e turistico per Camerino e tutto l’entroterra, visto che saranno coinvolti i centri sportivi delle maggiori università europee con una previsione di circa 10.000 presenze, tra atleti e persone al seguito, provenienti da tutto il continente. I campionati europei universitari, in particolare quelli di calcio, sono tra i più blasonati, rappresentano uno dei più grandi eventi sportivi a livello accademico. In caso di assegnazione della competizione, le gare si svolgeranno oltre che nella zona degli impianti sportivi universitari alle Calvie, anche in alcuni centri limitrofi, tra cui Matelica, la cui giunta comunale guidata dal sindaco Massimo Baldini ha aderito dando sostegno alla candidatura di Unicam.



Nel caso la candidatura di Camerino venga accolta, l’amministrazione comunale di Matelica metterà a disposizione lo stadio in località Boschetto. Ora inizia l’attesa per conoscere il verdetto, ma Camerino ha già alle spalle uno storico bis: l’aver ospitato sia nel 2008 che nel 2015 i campionati europei universitari di pallavolo, potendo contare sull’ottima struttura di impianti sportivi in località Le Calvie, messa a punto negli anni dal Cus Camerino.

In occasione dei campionati del 2015, ad essere coinvolti non sono stati solo gli impianti di Camerino, ma anche i palasport di Castelraimondo, Serravalle di Chienti e Matelica, per allenamenti delle squadre e partite di gara.



