Cade dalla scala e batte la testa: operaio 50enne in prognosi riservata

CAMERINO - Incidente sul lavoro questa mattina a Camerino, il dipendente di un'officina è caduto da una scala, mentre si trovava a due metri di altezza ed è finito ricoverato a Torrette in prognosi riservata. Erano da poco passate le 13 quando un cinquantenne dipendente di una carrozzeria, mentre era sopra una scala intento a riparare una macchina, quando per cause al vaglio dei carabinieri di Camerino è caduto da circa due metri di altezza.

LEGGI ANCHE:

Magrebini occupano abusivamente un appartamento, arriva la polizia e uno scappa sui tetti

Malato di Alzheimer disperso da ieri sera: ricerche anche nel canale Albani

L'uomo un 50enne del posto che lavora da tempo per la carrozzeria è finito a terra battendo la testa. Dal vicino ospedale di Camerino è giunta in pochi minuti l'ambulanza del 118, con i sanitari che hanno prestato le prime cure al ferito. I sanitari una volta sul posto e constatato che l'uomo aveva riportato un trauma cranico hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA