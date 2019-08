Branco di cinghiali in mezzo alla strada, l'autista riesce a frenare in tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Attimi di paura nella serata di lunedì quando un automobilista 40enne, che transitava lungo la vecchia statale 77, in località Pontelatrave di Camerino diretto verso Muccia, si è trovato improvvisamente davanti un branco di cinghiali. Per fortuna l’auto procedeva a bassa velocità, il conducente è riuscito a frenare in tempo, evitando almeno quattro grossi animali che hanno attraversato la strada nei pressi del cartello che indicava Pontelatrave, diretti dal bosco verso il campo superiore.Non è raro incontrare cinghiali lungo le strade che conducono alle diverse località montane, sono molto numerosi nei dintorni di Fiastra, lungo le strade che conducono ad Ussita e Visso, in altre zone del territorio comunale di Camerino, avvistati di recente anche a Camporotondo, Caldarola e a Sarnano.