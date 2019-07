Il sindaco Sandro Sborgia ospite del maestro Bocelli «Una gentilezza unica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Il sindaco di Camerino Sandro Sborgia è stato sabato sera a Lajatico (Pisa) al Teatro del Silenzio dove era in programma un concerto “Ali di libertà” di Andrea Bocelli che non si è tenuto per maltempo. Nella serata avrebbero suonato anche alcuni giovani musicisti maceratesi ma purtroppo, come si diceva, tutto è stato rinviato causa maltempo. «Siamo stati ospiti nella tenuta del Maestro Bocelli e abbiamo parlato, insieme a tanti altri ospiti, della Scuola della Musica che la Fondazione costruirà a Camerino - racconta Sborgia su internet - . Sono stati di una gentilezza unica! Grazie a nome di tutti noi, di Camerino e del nostro territorio».