CAMERINO - È andata in archivio con un bel successo di partecipazione, divertimento, inclusione ed entusiasmo l’edizione 2024 della Festa dello sport: sotto il sole e poi stelle del Sottocorte Village, un pomeriggio e una serata dedicati alle attività sportive con “Sport in piazza” e “La notte dei campioni”, eventi organizzati dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Pro Camerino.

I partecipanti



Protagoniste di “Sport in piazza”, sabato scorso dalle ore 15 in poi, tantissime discipline sportive che hanno animato l’area del Sottocorte Village: atletica, badminton, calcio, ciclismo, danza sportiva, ginnastica ritmica, judo, karate, motociclismo, pallacanestro, pallavolo, pattinaggio a rotelle, teqball, tennistavolo e tiro con l’arco. Presenti anche i ragazzi dell’Anffas Sibillini. La Festa dello sport è stata inaugurata sempre nel pomeriggio dal taglio del nastro, effettuato dal sindaco Roberto Lucarelli, dal vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, dagli assessori Silvia Piscini e Stefano Falcioni, dal presidente e vice presidente del Consiglio comunale, Cesare Pierdominici e Gianni Fedeli.

Un bellissimo anticipo della serata “La Notte dei campioni”, andata in scena dalle 21.15 e condotta da Marco Moscatelli, che ha visto le premiazioni di tanti personaggi del mondo sportivo legati a Camerino, tra gli applausi e l’entusiasmo dell’ottimo pubblico presente. Serata aperta dall’inno di Mameli cantato dagli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Ugo Betti. Presenti alla serata anche Enzo Casadidio, consigliere nazionale Coni e presidente nazionale Figest, e Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni Macerata.

A metà serata la gradita sorpresa dell’arrivo di tre motociclisti d’epoca, occasione per presentare agli spettatori l’edizione 2024 del Fim Enduro Vintage Trophy, grande evento internazionale che si terrà a Camerino dal 4 al 7 settembre, con gli interventi del sindaco Lucarelli e del presidente del Motoclub Camerino, Stefano Ronconi. «Abbiamo celebrato la Giornata nazionale dello sport nel migliore dei modi, portando in piazza lo sport, nella piena inclusione e accessibilità - commenta l’assessore allo sport, Silvia Piscini -. Tutti si sono cimentati in tante attività sportive e l’obiettivo era proprio quello di dare a tutti la possibilità di praticare e conoscere nuovi sport. Ringrazio a nome dell’amministrazione comunale chi ha partecipato e contribuito all’ottima riuscita dell’iniziativa».