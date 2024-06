CAMERINO «Che motivo ha il turista di venire a vedere Camerino se, demolendo gli edifici, non resta più nulla delle antiche vestigia del Trecento? I loggiati dell’epoca vanno riscoperti insieme alle parti storiche della città per una ricostruzione rispettosa del passato e che sia anche un punto di attrazione turistica. Dopo l’alluvione di Firenze del ‘66 la prima cosa fatta fu togliere gli intonaci per rilevare la presenza di muri antichi e quindi recuperarli. Va fatto lo stesso a Camerino». La proposta viene dalle parole di monsignor Sandro Corradini, studioso della storia locale.

L’iniziativa

Il religioso è stato protagonista di un incontro che si è tenuto dentro i locali della taverna dell'Armigero del Terziero di Muralto, per il primo appuntamento di “Chiacchierata in osteria”, moderata da Claudio Cingolani, che ha visto protagonisti, oltre a monsignor Corradini, anche don Stefano Carusi, grande appassionato e studioso di storia locale e la presidente dell'Archeoclub Fiorella Paino. Ad aprire l’incontro i saluti di Stefano Re, presidente del terziero di Mularto, e del sindaco Roberto Lucarelli. È toccato a Fiorella Paino tracciare la vita di una Camerino sconosciuta ai contemporanei. Don Stefano Carusi ha affermato: «Solo una ricostruzione scientificamente qualificata può garantire la conservazione dei segni migliori del passato».

Il relatore ha ricordato la demolizione dello storico palazzo dei Priori trecentesco, negli anni Sessanta, per far posto al Tribunale di Camerino, lesionato dal sisma e a sua volta demolito. Altre testimonianze vengono dalla canonica della Cattedrale, dove sono stati trovati i capitelli del Duecento, un altro esempio riguarda Palazzo Napolioni che sta per essere demolito e sotto l’intonaco mostra equivocabili segni del Trecento. Dai relatori si è appreso che il palazzo del capitano del popolo, che si trova in Piazza Sant'Angelo, mostrava cinque arconi di una tipica loggia trecentesca ricoperta dal sisma del ‘97, in cui si amministrava la giustizia, sul modello della loggia dei Mercanti fiorentina. È stato proposto di costituire una consulta di esperti di storia dell’arte e di archeologia, per fare un censimento degli edifici storici e preservarli per il futuro, anche per incrementare l'attrattività turistica, anziché rischiare che con la demolizione se ne perdano per sempre le tracce.