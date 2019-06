Nove lavoratori in nero all'agriturismo: in due prendevano la disoccupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERINO - Controlli in un agriturismo, i finanzieri della tenenza di Camerino, attraverso un controllo fiscale, scoprono nove lavoratori in nero e uno irregolare. Due di loro percepivano l’indennità di disoccupazione. L’attività delle Fiamme gialle si inquadra nell’ambito dell’intensificazione delle attività di contrasto al lavoro nero ed irregolare e all’evasione fiscale e contributiva.Gli approfondimenti eseguiti hanno quindi permesso di ricostruire l’utilizzo di manodopera da parte di un agriturismo negli ultimi due anni, portando all’individuazione di nove lavoratori totalmente in nero ed un lavoratore irregolare. Oltre al recupero della contribuzione previdenziale ed assicurativa evasa, con relativa regolarizzazione e ricostruzione del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti, sono state già erogate sanzioni pecuniarie a carico del titolare dell’agriturismo.