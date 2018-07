Sorpresi nella zona rossa: â€‹foglio di via a tre romeni sciacalli del terremoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA – Quell’auto era già stata controllata altre volte, le persone a bordo erano già state fermate in zona: foglio di via per tre romeni sospettati di essere sciacalli del terrmoto.I tre sono stati sopresi nei pressi della zona rossa di Caldarola dai carabinieri, sono residenti in Umbria e gravati di diversi precedenti. Per due di loro, già identificati in analoghi frangenti, il foglio di via è già scattato, per il terzo è stato proposto.