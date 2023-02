CALDAROLA - Vincita di 20mila euro al 10eLotto. Il vincitore ha indovinato 9 numeri su 10 in una delle estrazioni che avvengono ogni cinque minuti. Questa volta a rendere speciale il bacio della dea bendata è il luogo su cui la fortuna ha deciso di posarsi.

La vincita infatti è avvenuta nella tabaccheria di Domenico Piccioni a Caldarola, uno dei paesi dell’entroterra fortemente colpiti dal sisma. L’attività, infatti, che storicamente si trovava in piazza Vittorio Emanuele II, sotto lo storico loggiato del Palazzo Pallotta, è stata delocalizzata in una struttura in legno lungo viale Umberto I. Simbolo dei commercianti che non si sono arresi e che hanno comunque voluto continuare a offrire un servizio in un paese che attende la ricostruzione.