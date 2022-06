Precipita dal ponte, volo di 10 metri in un dirupo con la bicicletta poi con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

CALDAROLA - Cade dalla bicicletta e fa un volo di oltre dieci metri in un dirupo, un ciclista soccorso con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 10.30, in località Valcimarra, frazione di Caldarola. Verso quell’ora l’uomo stava percorrendo la ex statale 77 quando ad un certo punto, improvvisamente, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua bicicletta.



Si è scontrato con il guardrail e, poi, è volato giù dalla scarpata, all’altezza del ponte di Bistocco. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del ciclista ferito. A dare l’allarme e a chiamare il numero delle emergenze sono stati degli automobilisti che si trovavano a transitare in quella stessa strada, in direzione di Caldarola, proprio in quel momento.

Vista la terribile dinamica dell’incidente, il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo, dopo le prime cure del caso sul posto, è stato caricato a bordo di Icaro e trasferito all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, considerata la caduta da quella considerevole altezza. Ha riportato delle ferite, ma è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre al personale medico del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Civitanova per chiarire la dinamica dell’incidente capitato al ciclista e svolgere tutti i rilievi del caso. Resta da stabilire cosa gli abbia fatto perdere il controllo della sua bicicletta. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Da valutare se l’uomo sia stato colpito da un malore o se la causa dell’accaduto sia riconducibile a una manovra sbagliata.

