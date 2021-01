Sfogo social di Giuseppetti: «Troppi infettati, rispettate le regole o faccio la zona rossa»

CALDAROLA - «Per non far diventare il nostro paese un “lazzaretto” atteniamoci alle regole altrimenti sarò costretto a emettere una ordinanza per dichiarare Caldarola zona rossa e ognuno dovrà rimanere nelle proprie case; qui ci sono di mezzo le vite delle persone». A dirlo, in uno sfogo social, è il primo cittadino Luca Giuseppetti che ha commentato l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni nel Comune da lui amministrato. Uno sfogo che illumina a sufficienza il livello di preoccupazione per una situazione che rischia di riportare indietro di mesi, quando tutti si era costretti a non uscire di casa.





«Prima di Natale - continua il primo cittadino di Caldarola - avevamo quattro contagi al massimo mentre ora, terminate le feste, la situazione è cambiata in peggio perché evidentemente durante il periodo delle restrizioni c’è chi non le ha capite e non le ha sapute applicare. Purtroppo non tutti hanno compreso l’importanza di attenersi alle regole». A Caldarola, a ieri, erano «15 i positivi al Covid-19 e altrettanti in quarantena, nonostante abbiamo già ricevuto comunicazione di nuovi contagiati e quindi il numero, quando sarà aggiornato, si aggirerà sulla ventina – ha specificato Giuseppetti -. Stiamo affrontando questo periodo con troppa leggerezza e con poco senso civico senza avere rispetto verso i nostri nonni; la loro presenza nelle famiglie non è solo morale – dato che comprendono bene cosa sono i sacrifici avendo vissuto il periodo post bellico – ma hanno anche la forza economica di mandare avanti le famiglie». «Dall’inizio dell’anno ci sono stati quattro morti per la pandemia – ha continuato il sindaco -; questo non ci fa riflettere? Dobbiamo immediatamente cambiare sistema perché questo è un momento difficile e forse il più difficile dal terremoto a oggi». Il primo cittadino si è rivolto anche a chi «si è lamentato per la presenza delle forze dell’ordine a garanzia del rispetto delle norme anti contagio sul nostro territorio durante le feste. Ma stiamo scherzando? Se i contagi continuano a salire addirittura rafforzerò la loro presenza».



Il sindaco Giuseppetti ha infine rivolto un appello ai propri cittadino esortandoli al rispetto delle restrizioni imposte dal Governo «per non far diventare il nostro paese un “lazzaretto” altrimenti sarò costretto a emettere un’ordinanza per dichiarare Caldarola zona rossa e così ognuno dovrà rimanere nelle proprie case».



