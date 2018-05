Pioggia dopo le scosse: frane e allagamenti la gente è stremata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Frane e allagamenti sono il risultato della vera e propria bomba d’acqua che ieri pomeriggio si è abbattuta su Caldarola . Stremati i cittadini dopo i danni causati dal sisma dell’ottobre scorso, ieri hanno subito l’ennesimo sgambetto da parte di madre natura.«Non bastava la scossa di terremoto del mattino - dice il sindaco del paese, Luca Maria Giuseppetti, facendo riferimento alla scossa di magnitudo 3.8 con epicentro a Muccia registrata alle 10.49 di ieri - . Nel pomeriggio è arrivata anche la bomba d’acqua. Non abbiamo mai visto così tanta pioggia tutta insieme. In poco tempo sono scese delle frane nelle strade delle frazioni del paese; i sotterranei della scuola media si sono allagati e sono intervenuti i vigili del fuoco con le idrovore per rimuovere l’acqua. Acqua e melma, infatti, in poco tempo hanno invaso le strade partendo dalla zona alta del paese, quella del monastero, e scendendo verso il centro dove le fognature si sono subito otturate».