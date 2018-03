Caldarola piange il prof gentile: Riccardo Donati vinto dalla malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Un mese triste per Caldarola quello di marzo. Dopo la scomparsa, poco più di due settimane fa, di Antonio Filoni, agente di commercio di 53 anni, il paese è di nuovo in lutto per la morte di Riccardo Donati. La comunità perde un riferimento a livello sociale, culturale e religioso. L’ingegnere di 64 anni è deceduto all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove si trovava ricoverato a causa di una grave malattia scoperta la scorsa estate. Una malattia che non gli ha lasciato scampo, ma contro la quale ha lottato fino all’ultimo sostenuto da tutta la sua famiglia e dalla moglie Enrica.Impegnato nella sua professione, Donati non ha mai abbandonato la sua passione per l’insegnamento. Era docente di Fisica all’istituto tecnico Divini di San Severino Marche dove proprio lo scorso anno era stato presidente d’esame. Una figura di riferimento per Caldarola e per tutta la diocesi dove era impegnato nei corsi per i futuri sposi. In parrocchia, poi, esercitava il ministero di lettore ed era membro del Consiglio Pastorale e del Consiglio Affari Economici. Tanti gli interessi di Donati che negli anni ha partecipato anche alla vita sportiva del suo paese: da giovanissimo nelle fila del Caldarola calcio, poi come presidente del’Unione Sportiva, impegnato nel calcio e nella pallavolo. Per qualche anno ha seduto tra i banchi dell’assise comunale come consigliere di minoranza ed era membro delle sezioni Avis e Aido, di cui il padre Alessandro fu fondatore.