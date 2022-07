Infortunio sul lavoro, giovane operaio si amputa un avambraccio: in eliambulanza a Torrette

CALDAROLA - Terribile incidente sul lavoro in un'azienda. Erano circa le 20.30 quando un giovane operaio, mentre stava solgendo la sue mansioni a un macchinario, per cause in corso di accertamento è stato vittima di un infortunio e si è amputato un avambraccio.

Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. Allertata anche l'eliambulanza per il trasporto del ragazzo all'ospedale regionale di Torrette. In corso le indagini sull'accaduto da parte dei carabinieri e degli ispettori dello Spsal dell'Area vasta 3.