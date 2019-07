Lavori in corso sul viadotto: chiude per un giorno la Statale 77 Val di Chienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALDAROLA - Nella giornata di domani 24 luglio sulla strada statale 77 “della Val di Chienti”, rimarrà chiuso un tratto in direzione Foligno per consentire i lavori di ripristino del viadotto situato al km 62,213, nel territorio comunale di Caldarola, in provincia di Macerata.Il traffico verrà deviato obbligatoriamente allo svincolo di Caldarola lungo la ex statale 502 “di Cignoli”. Il provvedimento, attivo unicamente nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 18:00, si rende necessario per consentire alcuni interventi di ripristino del viadotto danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2017.