Si schianta con la moto e finisce contro un muretto E' grave un centauro

CALDAROLA - Incidente da brividi oggi pomeriggio intorno alle ore 16.30 lungo la strada che da Caldarola porta a Camerino, all'altezza della frazione di Valcimarra. Per cause in corso di accertamento un uomo ha perso il controllo della sua moto, finendo la corsa contro un muretto. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, ne volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118. Il ferito, in gravi condizioni (ma non sarebbe in pericolo di vita) è stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Sul luogo dello schianto, per i rilievi di rito, anche i carabinieri.