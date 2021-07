Il tir prende improvvisamente fuoco: il conducente salta fuori, traffico in tilt sulla superstrada

CALDAROLA – A fuoco un tir in superstrada. E' accaduto poco dopo le 13.30 di ieri vicino allo svincolo di Caldarola, lungo la corsia con direzione monti - mare. Il camionista mentre era alla guida del mezzo improvvisamente ha visto del fumo uscire dal rimorchio che aveva una cella frigorifera. A quel punto ha accostato il tir, si è fermato ed è riuscito a scendere in tempo dal mezzo prima che fosse troppo tardi. L'uomo ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco che sono giunti nel giro di pochi minuti. I pompieri, una volta sul posto, hanno spento l'incendio in poco tempo. In seguito al rogo la superstrada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e per la messa in sicurezza della carreggiata.

